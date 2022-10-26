Школьники из Королева смогут отправиться в экспедицию на Северный полюс | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 10:13 Школьники из Королева смогут отправиться в экспедицию на Северный полюс

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Глава Королева Игорь Трифонов пообщался с учениками школы № 10 в рамках занятия «Разговоры о важном». Он рассказал им о возможности отправиться в экспедицию на Северный полюс.

Глава округа посетил урок, посвященный атомной отрасли и покорению Арктики. Он рассказал, что Северный морской путь — один из самых коротких маршрутов между Россией и Дальним Востоком.

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«Пускай он был бы дороже и длиннее, но если по дороге нужно было бы построить восемь городов и запустить в них жизнь, это было бы важнее для страны», — поделился он с ребятами.

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Школьникам рассказали о проекте «Ледокол знаний», по которому дети от 12 до 16 лет могут отправиться в десятидневную экспедицию на Северный полюс. В прошлом году в такое путешествие отправилась 14-летняя ученица королевской школы.

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