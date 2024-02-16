16 февраля 2024, 14:04
Школьники из Электростали сдали на переработку почти 300 зубных щеток на экологической акции
Учащиеся школьного лесничества «Лесовичок» из школы № 22 в Электростали приняли участие во всероссийской экологической акции по сдаче использованных зубных щеток на переработку. Они собрали почти 300 средств гигиены.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, а рамках акции дети сдали 292 использованные зубные щетки. Их передали в пункт переработки, где из них сделают тротуарную плитку для благоустройства малых городов России.
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По словам старшего участкового лесничего Елены Костюк, проект реализуют с 2020-го года.
«Из каждых четырех щеток получается одна плитка. Так, в прошлом году такая плитка была использована для благоустройства площади в городе Окуловка в Новгородской области. В этом году на очереди Нижний Новгород», — сказала она.
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