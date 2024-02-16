Подмосковье 16 февраля 2024, 14:04 Школьники из Электростали сдали на переработку почти 300 зубных щеток на экологической акции Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Учащиеся школьного лесничества «Лесовичок» из школы № 22 в Электростали приняли участие во всероссийской экологической акции по сдаче использованных зубных щеток на переработку. Они собрали почти 300 средств гигиены.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, а рамках акции дети сдали 292 использованные зубные щетки. Их передали в пункт переработки, где из них сделают тротуарную плитку для благоустройства малых городов России.

Реклама

По словам старшего участкового лесничего Елены Костюк, проект реализуют с 2020-го года.

«Из каждых четырех щеток получается одна плитка. Так, в прошлом году такая плитка была использована для благоустройства площади в городе Окуловка в Новгородской области. В этом году на очереди Нижний Новгород», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».