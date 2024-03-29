Подмосковье 29 марта 2024, 17:43 Школьники из Электростали присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе» Пресс-служба администрации города или района

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Акция «Журавли» прошла во всех регионах России в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». К ней присоединились подростки из Электростали.

Как рассказали в администрации округа, участники акции разместили на окнах бумажных журавлей, которые стали символом надежды и бессмертия. Школьники выразили уважение и память погибшим при теракте.

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«Мы скорбим по каждому ушедшему и передаем наши искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в этой ужасной трагедии», — добавили в администрации.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Лечение в больницах Московской области продолжают 70 пострадавших.

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