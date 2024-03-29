Происшествия 29 марта 2024, 14:53 В больницах Подмосковья после теракта в «Крокусе» остаются 70 человек Минздрав Подмосковья: в больницах остаются 70 пострадавших в «Крокусе» РИА «Новости»

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После теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковных больницах остаются 70 пострадавших, 55 пациентов выписали. Последние данные на 14:00 29 марта опубликовали на сайте Минздрава Московской области.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В МЧС ранее представляли данные о том, что в результате атаки на концертный зал погибли 143 человека.

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Сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего. Врачи делали все возможное для спасения жизни человека, но спасти его не удалось.

На следующий день после теракта в Брянской области задержали сбежавших с места четверых напавших на «Крокус Сити Холл». Им предъявили обвинения по статье о теракте и арестовали до 22 мая.