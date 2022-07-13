Школа на 1,7 тысячи мест появится в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах

Большая современная школа появится в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах. Она примет 1735 учеников.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что строительство уже началось. Им занялась группа компаний «Инград».

Школу обустроят по современным стандартам. Во внутреннем дворике появятся места для отдыха и занятий спортом.

Строительство школы поспособствует созданию 140 рабочих мест. Возведение завершится в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном лицее в Истре. Он станет целым образовательным кластером для айтишников и инженеров.

Накануне Дня защиты детей Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству еще 20 школ в Московской области.