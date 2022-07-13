13 июля 2022, 16:00
Школа в микрорайоне «Катюшки» в Лобне откроется в 2023 году
Подмосковье открыло конкурс на строительство школы в Лобне. В ней смогут учиться до 2200 детей. Об этом рассказала министр правительства области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчик подготовит проект и документацию и построит здание школы. Она расположится в микрорайоне «Катюшки». Работы проведут за счет регионального и муниципального бюджета. Завершить проект планируют в 2023 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству еще 20 школ в Подмосковье.