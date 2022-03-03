Школа на 1,3 тысячи мест появится в поселке Развилка в Подмосковье
Новую школу откроют в Развилке. Это поселок, находящийся в Ленинском городском округе Подмосковья. Учиться здесь смогут 1350 ребят.
Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. Он добавил, что школу откроют рядом с детским садом жилого комплекса «Римский».
Предусмотрены спортивные площадки и зоны для тихого отдыха, подвижных игр
Владислав Гордиенко.
Во внутреннем дворике сделают функциональную площадку для климатических наблюдений, занятий живописью, лекций на свежем воздухе.
«Это лаконичное пространственное решение контрастирует с насыщенной деталями архитектурой жилого комплекса. А их визуальную связь обеспечивает колористическая гамма», — подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
Проектировщик — архитектурное бюро АРС-СТ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.