Школа на 1,3 тысячи мест появится в поселке Развилка в Подмосковье

Новую школу откроют в Развилке. Это поселок, находящийся в Ленинском городском округе Подмосковья. Учиться здесь смогут 1350 ребят.

Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. Он добавил, что школу откроют рядом с детским садом жилого комплекса «Римский».

Предусмотрены спортивные площадки и зоны для тихого отдыха, подвижных игр Владислав Гордиенко.

Во внутреннем дворике сделают функциональную площадку для климатических наблюдений, занятий живописью, лекций на свежем воздухе.

«Это лаконичное пространственное решение контрастирует с насыщенной деталями архитектурой жилого комплекса. А их визуальную связь обеспечивает колористическая гамма», — подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Проектировщик — архитектурное бюро АРС-СТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.