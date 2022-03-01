Строительство дорог и садов, новые поликлиники и поддержка врачей. В Ленинском округе рассказали о достижениях в 2021-м

В Ленинском округе будут активно возводить новые социальные объекты. В этом году приступят к строительству двух школ и шести детских садов. Застройщик ЖК «Пригород Лесное» начинает строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, рассказал в ходе отчета глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Источник фото: телеканал «360»

Здравоохранение — одна из самых главных тем отчета Алексея Спасского. Жителям округа должна быть доступна современная и качественная медицинская помощь.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году в Видном завершилась реконструкция взрослой поликлиники. В медицинское учреждение закупили новые современные аппараты. Однако, как подчеркнул глава округа, этого недостаточно. В ближайшие годы построят еще больше объектов здравоохранения.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году в ЖК „Пригород Лесное“ застройщик начинает строительство поликлиники на 1000 посещений в смену для обслуживания взрослого и детского населения, также в рамках госпрограммы приступаем к строительству поликлиники в Сабурове», — сообщил Алексей Спасский.

Помимо этого, по всему округу будут возводиться новые социальные объекты. Для создания новых мест для дошкольников реализуется губернаторский проект «Палисадики». Ленинский округ — в числе лидеров по их количеству.

Источник фото: телеканал «360»

«В настоящее время строится восемь детских садов и пять школ, в рамках президентского проекта образования ведется проектирование школ общей проектной мощностью 2900 мест в ЖК „Римский квартал“ и „Южная Битца“. В этом году мы должны сдать пристройку к Молоковской школе, блок детских садов в ЖК „Май“, а также шесть детсадов на разных территориях округа», — сказал глава Ленинского округа.

Среди поставленных задач глава Ленинского округа выделил строительство дорог. В 2021 году уже открыты выезды на федеральную трассу М4 из двух новых микрорайонов города Видное. Начаты работы на Володарском шоссе — уже в этом году оно будет расширено до четырех полос.

Источник фото: телеканал «360»

«Ленинский округ вошел в число пилотных по организации выделенных полос: две выделенки уже функционируют — в ЖК „Пригород Лесное“ и „Бутово Парк“, еще три планируется устроить в 2022 году — на участках Нового, Володарского и Каширского шоссе», — рассказал Алексей Спасский.

Говоря о планах, Алексей Спасский коснулся важности поддержки врачей.

«Наша задача — создавать комфортные условия, чтобы в учреждениях работали высококвалифицированные специалисты, в прошлом году к нам пришли 34 врача, в этом ждем порядка 10 педиатров. При поддержке губернатора с этого года врачи, у которых нет жилья, могут оформить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей», — отметил глава Ленинского округа.

Также введены доплаты водителям скорой помощи и неотложек, добавил Алексей Спасский.

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