Шествие 400 фермеров откроет фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Традиционный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре стартует 5 августа. Мероприятие откроют в 10:00 импровизированным шествием 400 фермеров и шоу барабанщиков, сообщили организаторы.

Символами фестиваля станут арт-овечки. Их преобразят с помощью пищевых красок. Принты, которые нанесут на животных, пока держат в секрете.

Хотя официально «Сыр! Пир! Мир!» откроется завтра, уже сегодня на площадке начали работать художники-граффитисты, которые представят гостям свои арт-объекты. Изображения посвятят достижениям Подмосковья в области сельского хозяйства. Московская область является лидером в России по производству сыров, мороженого и кондитерских изделий, а также занимает второе место по производству огурцов и томатов. Эти продукты станут героями граффити.

Для детей подготовили большую развлекательную программу и создали маленький городок с качелями, батутными площадками и полосой препятствий. Здесь можно будет сыграть в перетягивание канатов, интерактивные игры «Дойные коровы» и «Русское лото», побывать в лабиринте из сена, посетить контактный зоопарк, прокатиться на лошади и верблюде Глаше.

Каждый час истринская сыроварня Олега Сироты будет проводить экскурсии, где можно будет познакомиться и пообщаться со всеми ее обитателями. На площадке фестиваля также установят фотозоны, чтобы сделать атмосферные снимки на память. Организаторы советуют обязательно заглянуть на фуд-корт и мини-фестиваль плова, чтобы не остаться голодными. Все активности будут доступны для посетителей с 5 по 7 августа, с 10:00 до 17:00.

Свою продукцию на фестивале представят более 350 фермерских хозяйств и производств из 54 регионов России. Помимо еды и напитков, гости смогут приобрести и изделия народных художественных промыслов.

Как добраться на фестиваль

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское в городском округе Истра. Добраться туда можно на общественном транспорте — от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Интервал движения — 30 минут.

Тем, кто захочет поехать на личном автомобиле, нужно ехать по трассе М9 — 39 километров от МКАД — и съехать в сторону деревни Дубровское. Здесь будет оборудована бесплатная парковка на 4500 мест.

Организаторы обратили внимание, что заезда на фестиваль через деревню Кострово нет.