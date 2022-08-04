Ярмарка с концертами и развлечениями. Посетителей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» познакомили с его программой

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Организаторы подготовили для посетителей не только ярмарку, но и концерты со всевозможными развлечениями.

В течение всего фестиваля на площадке будут работать ярмарка, фуд-корт, выставка сельскохозяйственной техники, детская развлекательная программа и батуты. Посетить их можно будет с 10:00 до 20:00.

В пятницу, 5 августа, на главной сцене пройдет музыкальная программа. С 13:00 до 14:00 будет выступать ансамбль русской песни «Ярило». С 15:00 до 15:45 запланировано выступление баяниста Андрея Липатова с вокальным сопровождением Елизаветы Липатовой. С 17:00 до 17:45 на сцене будет певец SHAMAN.

В субботу, 6 августа, с 12:00 до 15:45 пройдет детская анимационная программа от городского округа Павловский Посад. Для ребят подготовили игры, мастер-класс по танцам, розыгрыши и другие развлечения.

С 13:00 до 19:00 на главной сцене выступят ансамбли русской песни «Раздолье» и «Русские забавы», а также квартет Arfasound и кавер-группа «Трубачи». В 17:00 начнется церемония награждения победителей конкурса российских сыров «Лучший сыр России».

В воскресенье, 7 августа, на главной сцене, с 10:00 до 18:00, также запланирована музыкальная программа. При этом организаторы предупредили, что программу фестиваля еще будут дополнять.