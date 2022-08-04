Масштабная ярмарка и дегустация плова пройдут на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

В Подмосковье, в Истре, с 5 по 7 августа пройдет масштабный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Это по-настоящему грандиозное событие, которое проводится уже в седьмой раз при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году на фестивале побывали порядка 200 тысяч гостей. За четыре дня продали 130 тонн сыра и другой молочной продукции.

В этом году фестиваль собираются сделать еще масштабнее. Впервые за всю историю мероприятия на нем планируют провести еще и фестиваль плова. Не нужно будет суетиться возле казана на дачах, можно будет просто приехать в Истру и вкусно поесть.

Помимо плова и 500 видов сыра, будет много других съедобностей. Колбасы, мясные деликатесы, вина, мед и несколько десятков закусочных разного формата. Хедлайнером фестиваля будет SHAMAN. Он выступит в 17:00 5 августа.

Стоит отметить, что для тех, кто приедет на фестиваль на личном автомобиле, въезд будет только со стороны Новой Риги. Там располагается огромная парковка, места точно хватит для всех. В Подмосковье позаботились и о тех, кто будет добираться общественным транспортом. От железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская будут ходить бесплатные шаттлы, поэтому проезд окажется очень удобным.