Подмосковье 28 марта 2023, 13:39 Схему движения автобусов из Озер в Каширу временно изменили из-за разлива реки Оки

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Автобусы «Мострансавто» маршрута № 26 «Озеры — Кашира» временно не будут заезжать в Озеры из-за разлива реки Оки. Из-за подъема воды дорогу затопило.

Как рассказали в Минтрансе, сейчас автобусы курсируют от Каширы до деревни Клишино и обратно. Это необходимо для безопасности пассажиров и сотрудников компании. После прекращения паводков транспорт вернется к привычному маршруту.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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