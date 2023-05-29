Подмосковье 29 мая 2023, 17:54 Схема движения на Путилковском шоссе в Красногорске изменилась из-за реконструкции Минтранс Подмосковья

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С 29 мая на Путилковском шоссе в Красногорске изменилась схема движения на время строительства тоннеля в рамках реконструкции трассы. Об этом сообщили в минтрансе Московской области.

Специалисты временно перекроют отрезок дороги на пересечении Путилковского шоссе и проектируемого проезда № 6411 со стороны Новотушинской улицы, 2. Для заезда или выезда в сторону МКАД можно воспользоваться разворотами в районе проезда № 6411.

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Сейчас рабочие приступили к устройству 500 бурокасательных свай под котлован тоннеля на примыкании к дороге. Работы планируют завершить в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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