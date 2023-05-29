Подмосковье 29 мая 2023, 17:21 Реконструкция Путилковского шоссе в Красногорске завершится к концу 2024 года Минтранс Подмосковья

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Реконструкция Путилковского шоссе в Красногорске продолжается. Сейчас рабочие приступили к устройству 500 бурокасательных свай под котлован тоннеля на примыкании к дороге. Работы планируют завершить в конце 2024 года, сообщили в минтрансе Подмосковья.

Половина свай будет состоять из бетона, вторая половина — с арматурным каркасом. Также специалисты продолжают переустраивать инженерные коммуникации.

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Работы ведутся в рамках реализации второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. Новый тоннель длиной 0,5 километра обеспечит связь с Пятницким шоссе, МКАД и прямой выезд с Сходненской улицы. Это облегчит путь для 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.

В конце 2020 года строители закончили первый этап реконструкции шоссе. Участок расширили до четырех полос, также построили тротуары и линию освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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