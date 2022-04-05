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    05 апреля 2022, 16:00

    Сезон фермерских ярмарок выходного дня начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Сезон ярмарок стартовал в Подмосковье. До конца апреля их будет свыше 130. Каждая уникальна — разной направленности и с особой программой.

    Сезон фермерских ярмарок выходного дня начался в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, жители смогут узнать адреса на сайте.

    Больше всего ярмарок, запланированных на этот месяц, пройдет в Зарайске

    Георгий Филимонов.

    Всего, по его словам, на ярмарках развернут порядка 1,5 тысячи торговых мест. Свою продукцию представят фермеры не только из Подмосковья, но и других регионов России.

    На минувших выходных первые ярмарки прошли в Люберцах, Волоколамске, Зарайске, Красногорске, Воскресенске, Химках, Луховицах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Раменском.

    Ранее стало известно, что хлебопеки из Московской области получат субсидии на 100 миллионов рублей в этом году.