Сезон фермерских ярмарок выходного дня начался в Подмосковье

Сезон ярмарок стартовал в Подмосковье. До конца апреля их будет свыше 130. Каждая уникальна — разной направленности и с особой программой.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, жители смогут узнать адреса на сайте.

Больше всего ярмарок, запланированных на этот месяц, пройдет в Зарайске Георгий Филимонов.

Всего, по его словам, на ярмарках развернут порядка 1,5 тысячи торговых мест. Свою продукцию представят фермеры не только из Подмосковья, но и других регионов России.

На минувших выходных первые ярмарки прошли в Люберцах, Волоколамске, Зарайске, Красногорске, Воскресенске, Химках, Луховицах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Раменском.

Ранее стало известно, что хлебопеки из Московской области получат субсидии на 100 миллионов рублей в этом году.