23 сентября 2021, 12:23
Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом округе Подмосковья
Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом городском округе Подмосковья. Например, одну из них уже развернули в честь 682-летия Серпухова.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, сезонная ярмарка в Серпухове будет работать до 26 сентября.
Жители и гости смогут приобрести продукцию по сниженным ценам. Участие примут более 20 фермеров и крафтовых производителей
Сергей Воскресенский.
На ярмарках предоставят скидки на продукцию и некоторые категории товаров.
«В сентябре планируем организовать ярмарки, приуроченные ко Дню города, в Шатуре и Рошале», — добавил Воскресенский.
На каждой ярмарке разместят свыше 10 точек общественного питания.