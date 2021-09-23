facebook_pixel
    23 сентября 2021, 12:23

    Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом округе Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом городском округе Подмосковья. Например, одну из них уже развернули в честь 682-летия Серпухова.

    Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом округе Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, сезонная ярмарка в Серпухове будет работать до 26 сентября.

    Жители и гости смогут приобрести продукцию по сниженным ценам. Участие примут более 20 фермеров и крафтовых производителей

    Сергей Воскресенский.

    На ярмарках предоставят скидки на продукцию и некоторые категории товаров.

    «В сентябре планируем организовать ярмарки, приуроченные ко Дню города, в Шатуре и Рошале», — добавил Воскресенский.

    На каждой ярмарке разместят свыше 10 точек общественного питания.