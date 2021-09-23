Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом округе Подмосковья

Фермерские ярмарки проведут ко Дню города в каждом городском округе Подмосковья. Например, одну из них уже развернули в честь 682-летия Серпухова.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, сезонная ярмарка в Серпухове будет работать до 26 сентября. Жители и гости смогут приобрести продукцию по сниженным ценам. Участие примут более 20 фермеров и крафтовых производителей Сергей Воскресенский. На ярмарках предоставят скидки на продукцию и некоторые категории товаров. «В сентябре планируем организовать ярмарки, приуроченные ко Дню города, в Шатуре и Рошале», — добавил Воскресенский. На каждой ярмарке разместят свыше 10 точек общественного питания.