Хлебопеки Подмосковья получат субсидии на 100 млн рублей в 2022 году

Субсидии на сумму около 100 миллионов рублей выделят для хлебопеков Подмосковья в 2022-м. В этом году для них ввели дополнительные меры поддержки.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, власти Подмосковья будут давать около 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба.

Условие для получения субсидии — фиксация отпускной цены. Это коснется хлеба и булочных изделий недлительного срока хранения — менее пяти суток.

Мы регулярно встречаемся с аграриями, ищем варианты поддержки. Нас беспокоит ситуация с сырьем, оборудованием, логистикой Георгий Филимонов.

По его словам, сегодня в отрасли производства хлеба работает свыше 40 крупных и около 60 малых, средних предприятий. Это более девяти тысяч сотрудников.

По объему производства хлеба в 2021 году Подмосковье заняло первое место в России, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский рассказал, что запасы всех значимых товаров есть на складах Подмосковья.