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    23 марта 2022, 10:30

    Хлебопеки Подмосковья получат субсидии на 100 млн рублей в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Субсидии на сумму около 100 миллионов рублей выделят для хлебопеков Подмосковья в 2022-м. В этом году для них ввели дополнительные меры поддержки.

    Хлебопеки Подмосковья получат субсидии на 100 млн рублей в 2022 году | Изображение 1

    Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, власти Подмосковья будут давать около 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба.

    Условие для получения субсидии — фиксация отпускной цены. Это коснется хлеба и булочных изделий недлительного срока хранения — менее пяти суток.

    Мы регулярно встречаемся с аграриями, ищем варианты поддержки. Нас беспокоит ситуация с сырьем, оборудованием, логистикой

    Георгий Филимонов.

    Хлебопеки Подмосковья получат субсидии на 100 млн рублей в 2022 году | Изображение 2

    По его словам, сегодня в отрасли производства хлеба работает свыше 40 крупных и около 60 малых, средних предприятий. Это более девяти тысяч сотрудников.

    По объему производства хлеба в 2021 году Подмосковье заняло первое место в России, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

    Хлебопеки Подмосковья получат субсидии на 100 млн рублей в 2022 году | Изображение 3

    Министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский рассказал, что запасы всех значимых товаров есть на складах Подмосковья.