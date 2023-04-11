Подмосковье 11 апреля 2023, 16:51 Сезон авиапатрулирования лесов открыли в Подмосковье для предотвращения пожаров Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Риск возникновения лесных пожаров вырос в Подмосковье из-за теплой погоды. Из-за этого в регионе открыли сезон авиапатрулирования.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, первый полет на самолете Cessna 172 проведут по восточному маршруту. Он добавил, что ранее регион заключил контракт на услуги лесоавиации для предотвращения пожаров на общий объем 698 часов.

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Патрулирование будут проводить по четырем маршрутам протяженностью 1,9 тысячи километров, зона мониторинга составит 877,4 тысячи гектаров.

Авиационное патрулирование будут проводить от одного до трех раз в сутки до 15 ноября.

«В прошлом году при проведении авиапатрулирования был обнаружен 51 пожар на площади 51,34 гектара, что составляет 14,9% от общего количества лесных пожаров прошлого года», — добавил Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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