Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства Подмосковья

Сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить всех жителей страны всем необходимым за исключением экзотических фруктов. Но этот вопрос решается вопросом импорта. Но есть три ключевых фактора, которые определяют успехи сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что при выполнении этих пунктов высоким окажется не только урожай для внутреннего потребления, но и появится экспортный потенциал.

«Здесь ключевое — это чтобы работала земля — раз. Второе — технологии. Как известно, в XX и XXI веке они определяют успех и производительность. Третье — это, конечно, техника», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что сегодня существует импортная техника совершенно уникальная, но отечественная вполне может составить ей конкуренцию.

«Нужно обращать внимание на то, чтобы мы были технически вооружены для того, чтобы получать хороший урожай и иметь экспортный потенциал», — добавил руководитель Московской области.

По прогнозу главы Подмосковья в будущем спрос на продовольствие во всем мире станет только расти. Население Земли постоянно увеличивается. Высокий урожай и реализация государственных программ в мясомолочной отрасли, а также большое количество природных энергоносителей ставят Россию в преимущественное положение.

«Государственные программы за последнее время позволили убедиться, что и свое мясо мы можем иметь, и птицу свою иметь, и молочные продукты, поэтому я не вижу проблем. Я вижу задачу, в том числе и для Подмосковья, хоть мы и не аграрный регион, вносить свою лепту и максимально привлекать технологии для работы в сельскохозяйственной индустрии», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В Московской области действует программа по переводу неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. На последнем заседании регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить площадь этих участков до 950 тысяч гектаров до конца года.

Он напомнил, что в Московской области действует программа «10 гектаров Подмосковья». Она предусматривает передачу земель фермерам в бесплатное пользование под обязательство высокого урожая.