Съезд с М5 «Урал» на Лыткаринское шоссе закроют в Люберцах до ноября 2021 года

Сейчас ФКУ «Центравтомагистраль» продолжает работы в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги М5 «Урал». Так, на участке с 28 по 37 километр обхода поселка Октябрьский будет построен мост через реку Москву.

Общая протяженность новой дороги составит более 11 километров. На участке будут введены в эксплуатацию три транспортных развязки и шесть путепроводов. Строительство планируют завершить в 2023 году.

Ранее стало известно, что в Подмосковье планируют построить более 100 километров дорог в 2021 году.