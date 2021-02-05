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    05 февраля 2021, 10:42

    Снег убрали с 16 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Более 16 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега ночью. Особое внимание уделили как проезжей части, так и общественным местам. Например, в порядок привели десять миллионов квадратных метров дворовых территорий, а дорожки обработали ото льда.
    Снег убрали с 16 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха, Евгений Гибадуллин

    Об этом в беседе с «360» рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

    Дорожные и коммунальные службы находятся в усиленном режиме. Работает свыше трех тысяч единиц техники

    Алексей Гержик.

    В пятницу, 5 февраля, все дороги и дворы чистят свыше девяти тысяч специалистов. Из-за резкого похолодания до -12 градусов образовалась гололедица.

    «На дорожной сети усиленно работают около 1,5 тысячи единиц техники и 1,4 тысячи человек», — уточнил Гержик.

    Снег убрали с 16 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В оперативном штабе круглосуточно следят за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.

    И уборка во дворах

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или социальным объектам.

    Также нам важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и их родители могли с комфортом проводить на них время

    Михаил Хайкин.

    Задействовано свыше 15,8 тысячи дворников и около 1,5 тысячи единиц техники. Ночью расчистили 9,83 миллиона квадратных метров территорий.

    Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов. Ранее стало известно, что с вечера 4 февраля в московский регион придет резкое похолодание.