Снег убрали с 16 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха, Евгений Гибадуллин

Об этом в беседе с «360» рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Дорожные и коммунальные службы находятся в усиленном режиме. Работает свыше трех тысяч единиц техники Алексей Гержик.

В пятницу, 5 февраля, все дороги и дворы чистят свыше девяти тысяч специалистов. Из-за резкого похолодания до -12 градусов образовалась гололедица.

«На дорожной сети усиленно работают около 1,5 тысячи единиц техники и 1,4 тысячи человек», — уточнил Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

В оперативном штабе круглосуточно следят за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.

И уборка во дворах

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или социальным объектам.

Также нам важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и их родители могли с комфортом проводить на них время Михаил Хайкин.

Задействовано свыше 15,8 тысячи дворников и около 1,5 тысячи единиц техники. Ночью расчистили 9,83 миллиона квадратных метров территорий.

Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов. Ранее стало известно, что с вечера 4 февраля в московский регион придет резкое похолодание.