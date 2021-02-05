Снег убрали с 16 тысяч километров дорог Подмосковья за ночь
Об этом в беседе с «360» рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
Дорожные и коммунальные службы находятся в усиленном режиме. Работает свыше трех тысяч единиц техники
В пятницу, 5 февраля, все дороги и дворы чистят свыше девяти тысяч специалистов. Из-за резкого похолодания до -12 градусов образовалась гололедица.
«На дорожной сети усиленно работают около 1,5 тысячи единиц техники и 1,4 тысячи человек», — уточнил Гержик.
В оперативном штабе круглосуточно следят за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.
И уборка во дворах
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или социальным объектам.
Также нам важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и их родители могли с комфортом проводить на них время
Задействовано свыше 15,8 тысячи дворников и около 1,5 тысячи единиц техники. Ночью расчистили 9,83 миллиона квадратных метров территорий.
Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов. Ранее стало известно, что с вечера 4 февраля в московский регион придет резкое похолодание.