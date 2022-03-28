Сертификаты на переселение из аварийного жилья вручили в Богородском округе

Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил сертификаты на переселение из аварийного жилья двум жителям муниципалитета — из Ногинска и Старой Купавны. Благодаря им переселенцы смогут приобрести новую недвижимость на средства, выделенные государством, и в кратчайшие сроки.

Жительница Богородского округа Юлия Кудрявцева родилась и выросла в Ногинске. Вся ее жизнь, замужество и даже рождение дочки прошли в одном доме, которому уже более 100 лет.

«Мы давно собирались как-то расширить свои условия. Мы сейчас в однушке живем, дочка растет, и уже подумывали как-то что-то сделать — ипотеку взять или еще что-то», — поделилась жительница Богородского округа Юлия Кудрявцева.

В начале года на собрании для собственников аварийного жилья Юлия написала заявление о согласии на продажу однокомнатной квартиры государству и получению сертификата. Всем собственникам нужно было подать документы до 15 февраля.

«Не ожидали, что так быстро! Сейчас уже начало марта. Нам сообщили, что будут нас переселять оказывается! Мы думали, это сейчас затянется где-то на полгода, а тут быстро нас собрали, сказали — в начале марта проведут рыночную оценку, провели — и вот сегодня мы здесь», — рассказала Юлия Кудрявцева.

Плюсы и выгоды программы подчеркнул и глава округа.

«На Фабричном шоссе продают двухкомнатную квартиру за 5400000 и покупают в новом доме трехкомнатную около больницы дешевле, чем они сейчас продают эту двухкомнатную на Фабричном шоссе», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Деньги за продажу аварийного жилья собственники получат в течение двух месяцев из расчета 83963 рубля за один квадратный метр. С момента получения всей суммы у обладателей сертификатов будет три месяца на переезд.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для людей, которые попали в программу расселения в регионе, с 2022 года ввели новую меру соцподдержки — денежный сертификат.