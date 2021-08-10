10 августа 2021, 11:18
Почти 1,1 тысячи семей Подмосковья бесплатно получили землю с января
Земельными участками в Подмосковье обеспечили еще 1075 многодетных семей с января. За один только июль передали 190 территорий.
Больше всего участков за последний месяц выделили в Химках, Орехово-Зуеве, Серпухове, Люберцах, Подольске, Можайске и Чехове.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, передача земель продолжается.
Число семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили участки, достигло 1075
Наталья Адигамова.
За последние десять лет бесплатные участки получили 29 080 многодетных семей Подмосковья.
Больше всего семей обеспечили участками в Щелкове — 1622, Орехово-Зуеве — 1259 и Богородском округе — 1207.