Почти 900 семей получили земельные участки в Подмосковье за полгода
Земельными участками в Подмосковье обеспечили 885 многодетных семей с января. Больше всего территорий выделили в Богородском округе, Серпухове, Люберцах и Химках.
Следом идут Орехово-Зуево, Коломна, Раменское, Волоколамск, Чехов, Солнечногорск, Сергиев Посад и Егорьевск. Это отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.
По ее словам, за все время действия закона о передаче земель их получили 28 890 семей из Подмосковья.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин рассказал, что обеспечение участками семей — это одна из сложных и важных задач.
Несмотря на то, что фонд ограничен, нам важно изыскивать возможность подбора подходящих земель для того, чтобы у каждой многодетной семьи был свой участок, на котором она может построить дом
Он добавил, что областное правительство активно содействует администрациям: подбирает участки из собственности региона и передает в муниципальную.