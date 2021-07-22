Почти 900 семей получили земельные участки в Подмосковье за полгода

Земельными участками в Подмосковье обеспечили 885 многодетных семей с января. Больше всего территорий выделили в Богородском округе, Серпухове, Люберцах и Химках.

Следом идут Орехово-Зуево, Коломна, Раменское, Волоколамск, Чехов, Солнечногорск, Сергиев Посад и Егорьевск. Это отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

По ее словам, за все время действия закона о передаче земель их получили 28 890 семей из Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин рассказал, что обеспечение участками семей — это одна из сложных и важных задач.

Несмотря на то, что фонд ограничен, нам важно изыскивать возможность подбора подходящих земель для того, чтобы у каждой многодетной семьи был свой участок, на котором она может построить дом Андрей Разин.

Он добавил, что областное правительство активно содействует администрациям: подбирает участки из собственности региона и передает в муниципальную.