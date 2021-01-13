13 января 2021, 13:55
Земельными участками обеспечили свыше 1,2 тысячи многодетных семей Подмосковья за год
Еще 1243 многодетные семьи из Подмосковья получили землю по итогам прошлого года. Больше всего участков выдали в Орехово-Зуеве. Следом идут Серпухов, Химки, Солнечногорск и Истра.
Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она уточнила, что в Орехово-Зуеве участки передали 110 семьям.
В Серпухове, занявшем второе место рейтинга, землю получили 95 семей, в Химках — 80, в Солнечногорске — 76, а в Истре — 70.
Также участки оформили в Коломне, Наро-Фоминске, Подольске, Зарайске, Чехове, Ступине, Егорьевске, Шатуре и Жуковском.
За последние десять лет в Подмосковье землей обеспечили уже 27988 многодетных семей. Работу продолжат.
Ранее в областном Минимуществе подвели итоги ушедшего года. Они коснулись земель для бизнеса, поддержки семей и военных городков.