Земельными участками обеспечили свыше 1,2 тысячи многодетных семей Подмосковья за год

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Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она уточнила, что в Орехово-Зуеве участки передали 110 семьям.

В Серпухове, занявшем второе место рейтинга, землю получили 95 семей, в Химках — 80, в Солнечногорске — 76, а в Истре — 70.

Также участки оформили в Коломне, Наро-Фоминске, Подольске, Зарайске, Чехове, Ступине, Егорьевске, Шатуре и Жуковском.

За последние десять лет в Подмосковье землей обеспечили уже 27988 многодетных семей. Работу продолжат.

Ранее в областном Минимуществе подвели итоги ушедшего года. Они коснулись земель для бизнеса, поддержки семей и военных городков.