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    13 января 2021, 13:55

    Земельными участками обеспечили свыше 1,2 тысячи многодетных семей Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 1243 многодетные семьи из Подмосковья получили землю по итогам прошлого года. Больше всего участков выдали в Орехово-Зуеве. Следом идут Серпухов, Химки, Солнечногорск и Истра.
    Земельными участками обеспечили свыше 1,2 тысячи многодетных семей Подмосковья за год | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она уточнила, что в Орехово-Зуеве участки передали 110 семьям.

    В Серпухове, занявшем второе место рейтинга, землю получили 95 семей, в Химках — 80, в Солнечногорске — 76, а в Истре — 70.

    Также участки оформили в Коломне, Наро-Фоминске, Подольске, Зарайске, Чехове, Ступине, Егорьевске, Шатуре и Жуковском.

    За последние десять лет в Подмосковье землей обеспечили уже 27988 многодетных семей. Работу продолжат.

    Ранее в областном Минимуществе подвели итоги ушедшего года. Они коснулись земель для бизнеса, поддержки семей и военных городков.