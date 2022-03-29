Семьям из Истры вручили сертификаты на приобретение жилья

В Истре пяти молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья. Всего в Подмосковье с начала года такие свидетельства получили уже 364 молодые семьи.

Источник фото: телеканал «360»

Семье Ефимовых из Истры раньше приходилось ютиться в родительской квартире. Здесь в маленькой комнате умещались Елена с мужем и двое детей.

«В тесноте, но не в обиде. Да, было немножко некомфортно, потому что сначала был один ребенок, потом у нас вот Настенька появилась, ну умещались, ничего не скажешь, но хотелось свое», — поделились Елена и Владимир Ефимовы.

Источник фото: телеканал «360»

Наконец, заветное желание исполнилось — теперь они живут в огромной трехкомнатной квартире. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей на покупку квартиры дали денежный сертификат.

Размер субсидий рассчитывается индивидуально на каждую семью. Сертификат можно потратить не только на приобретение жилья, но и на строительство собственного дома. В Подмосковье с начала года выдали уже 364 свидетельства молодым семьям. А в городском округе Истра в программе приняли участие 19 семей.

Источник фото: телеканал «360»

Семья может поучаствовать в программе, если супругам не больше 35 лет и если жилищные условия не соответствуют нормам. Воплотить мечту в жизнь просто — нужно лишь собрать необходимый пакет документов и подать заявление на портале госуслуг.

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