Субсидию на приобретение жилья в Егорьевске получили 80 молодых семей за 16 лет

В Егорьевске 80 молодых семей получили от государства субсидию на приобретение жилья за 16 лет. Чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать всего нескольким критериям — родители должны быть не старше 35 лет, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и быть платежеспособной.

«Программу финансируют из трех бюджетов — это федеральный, областной и местный. Большая часть складывается из местного бюджета и областного бюджета. Для приобретения жилья компенсируется от 30 до 35% молодой семье», — отметил заместитель главы администрации г. о. Егорьевск Роман Заплитный.

Одной из счастливых обладателей субсидии стала семья Полянских. Пакет документов Ирина отнесла в администрацию пакет документов, взамен получила субсидию — 1 миллион 400 тысяч рублей. Средства пошли на покупку двухкомнатной квартиры. Отметить новоселье планируют через месяц.

«Большую комнату я хочу отдать детям, потому что их двое, им нужно много места. Ребенок ходит в 1-й класс, дочке 6 лет, тоже скоро пойдет в школу, поэтому им, конечно, пространство нужно побольше. Вторая комната для меня вполне подходит, и она мне нравится — квадратная, удобная, то есть я уже определилась, как расставлю мебель», — поделилась участница программы «Молодая семья» Ирина Полянская.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» работает в Подмосковье, начиная с 2007 года. За это время в городском округе Егорьевск жилищные условия улучшили 80 семей.

В Подмосковье с 1 апреля начнет работать автоматическое начисление льгот при оплате ЖКУ. Как отметил глава региона Андрей Воробьев, для получения выплат жителям больше не нужно собирать справки.