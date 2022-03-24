Повышение лимита льготной ипотеки до 12 млн рублей назвали важной поддержкой в Подмосковье

Повышение лимита по льготной ипотеке до 12 миллионов рублей — важная мера государственной поддержки, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он обсудил с застройщиками актуальные вызовы в отрасли.

По словам губернатора, увеличение максимального лимита по льготной ипотеке на новостройки до 12 миллионов рублей — заметная поддержка.

«Спасибо решению президента: вчера и банки, и сама отрасль получили заметную поддержку. Надеемся, что увеличение до 12 миллионов суммы займа по фиксированной ставке ипотеки и сохранение семейной ипотеки позволит нам сохранить спрос на жилье в Московской области», — сказал Воробьев.

Президент группы компаний «ФСК» Владимир Воронин отметил, что, по предварительным оценкам, спрос вернется на уровень, сопоставимый с серединой прошлого года, когда наблюдался всплеск.

Такие новые условия по льготному ипотечному кредитованию однозначно поддержат рынок и вернут покупателей, которые отложили покупку в связи с резким ростом ставки ЦБ Владимир Воронин.

Он добавил, что совместно с банками уже началась разработка дополнительных субсидий, которые позволят сделать эту меру поддержки еще более доступной для покупателей жилья.

«Большим плюсом для московского региона стало увеличение лимита до 12 миллионов рублей, так как прошлый лимит в три миллиона больше относился к покупке недвижимости в других регионах», — объяснил он.

Владимир Воронин отметил, что ставка 12% в текущих реалиях является рабочей, а вложения в недвижимость даже в период кризиса остаются надежным инструментом для инвестиций.

А генеральный директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко сообщил, что в текущих условиях ставка 12% на новостройки — большая поддержка, но по-прежнему для многих россиян дорогая.

Но при этом новые условия льготной ипотеки все же выгоднее других базовых банковских продуктов Антон Борисенко.

По его словам, расширение кредитного лимита приведет к увеличению лотов, которые подпадают под программу.

«Наша задача — оказать поддержку. Работаем в партнерском режиме со всеми нашими строителями и девелоперами», — заключил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На федеральном уровне сейчас работает антикризисный штаб, где обсуждают меры поддержки застройщиков.

Сохраняются все льготные ипотечные программы. С 1 апреля льготная ставка составит 12%, а максимальный размер кредита увеличится в Подмосковье до 12 миллионов рублей.