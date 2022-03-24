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    24 марта 2022, 17:46

    Повышение лимита льготной ипотеки до 12 млн рублей назвали важной поддержкой в Подмосковье

    Воробьев: увеличение лимита по льготной ипотеке стало заметной поддержкой в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Повышение лимита по льготной ипотеке до 12 миллионов рублей — важная мера государственной поддержки, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он обсудил с застройщиками актуальные вызовы в отрасли.

    Повышение лимита льготной ипотеки до 12 млн рублей назвали важной поддержкой в Подмосковье | Изображение 1

    По словам губернатора, увеличение максимального лимита по льготной ипотеке на новостройки до 12 миллионов рублей — заметная поддержка.

    «Спасибо решению президента: вчера и банки, и сама отрасль получили заметную поддержку. Надеемся, что увеличение до 12 миллионов суммы займа по фиксированной ставке ипотеки и сохранение семейной ипотеки позволит нам сохранить спрос на жилье в Московской области», — сказал Воробьев.

    Президент группы компаний «ФСК» Владимир Воронин отметил, что, по предварительным оценкам, спрос вернется на уровень, сопоставимый с серединой прошлого года, когда наблюдался всплеск.

    Такие новые условия по льготному ипотечному кредитованию однозначно поддержат рынок и вернут покупателей, которые отложили покупку в связи с резким ростом ставки ЦБ

    Владимир Воронин.

    Он добавил, что совместно с банками уже началась разработка дополнительных субсидий, которые позволят сделать эту меру поддержки еще более доступной для покупателей жилья.

    Повышение лимита льготной ипотеки до 12 млн рублей назвали важной поддержкой в Подмосковье | Изображение 2

    «Большим плюсом для московского региона стало увеличение лимита до 12 миллионов рублей, так как прошлый лимит в три миллиона больше относился к покупке недвижимости в других регионах», — объяснил он.

    Владимир Воронин отметил, что ставка 12% в текущих реалиях является рабочей, а вложения в недвижимость даже в период кризиса остаются надежным инструментом для инвестиций.

    А генеральный директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко сообщил, что в текущих условиях ставка 12% на новостройки — большая поддержка, но по-прежнему для многих россиян дорогая.

    Но при этом новые условия льготной ипотеки все же выгоднее других базовых банковских продуктов

    Антон Борисенко.

    По его словам, расширение кредитного лимита приведет к увеличению лотов, которые подпадают под программу.

    Повышение лимита льготной ипотеки до 12 млн рублей назвали важной поддержкой в Подмосковье | Изображение 3

    «Наша задача — оказать поддержку. Работаем в партнерском режиме со всеми нашими строителями и девелоперами», — заключил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    На федеральном уровне сейчас работает антикризисный штаб, где обсуждают меры поддержки застройщиков.

    Сохраняются все льготные ипотечные программы. С 1 апреля льготная ставка составит 12%, а максимальный размер кредита увеличится в Подмосковье до 12 миллионов рублей.