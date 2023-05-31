Подмосковье 31 мая 2023, 17:06 Всероссийский семинар «День наставника» прошел в Подмосковье АСОУ

Читать 360tv в

Третий всероссийский семинар «День наставника» прошел в Подмосковье. На нем преподаватели школ региона представили свои доклады о проектной деятельности учеников.

Как рассказали Минобразовании Подмосковья, семинар прошел в рамках Года педагога и наставника. Его темой стала проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Организаторами мероприятия выступили ФГБУ «Российская академия образования» и Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области.

Реклама

«На семинаре представили доклады преподаватели школ из Реутова, Наро-Фоминска, Шатуры и Люберец. Почетными участниками круглого стола стали победители заочного тура региональной научно-практической конференции школьников „Наука, культура, технология“ Филатова Милана, Могилевцева Василиса и Могилевцев Тихон из Шатуры», — сказали в министерстве.

Кроме того, ассоциации учителей преподаватель математики прочила награды школьникам.

Запись семинара можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что самую большую в Ступине школу откроют в 2024 году. По его словам, новый образовательный центр разгрузит три ближайшие школы, где ребята учатся в две смены.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».