Семьи мобилизованных Подмосковья смогут получить ответы на вопросы в течение суток | 360°

18 октября 2022, 13:04
Семьи мобилизованных Подмосковья смогут получить ответы на вопросы в течение суток
Новый раздел заработал на портале «Добродел» в Подмосковье. Там родственники мобилизованных смогут узнать обо всех мерах поддержки и задать волнующие их вопросы, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Мы поставили регламентный срок отработки на это обращение — сутки. Первая обратная связь придет через сутки», — заявила она.
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Ирина Каклюгина добавила, что некоторые вопросы могут потребовать более длительного решения. Однако ответ пользователи будут получать уже в первый день.
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«Да, некоторые вопросы требуют более длительной проработки. Здесь мы будем ставить себе на контроль и возвращаться к заявителю», — отметила Каклюгина.
Ранее Ирина Каклюгина рассказала подробнее о работе нового раздела портала. По ее словам, благодаря этого жители Подмосковья смогут быстро узнавать о юридической, психологической и другой помощи.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
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