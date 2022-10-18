Семьи военнослужащих смогут онлайн узнать обо всех мерах поддержки | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:58 Семьи военнослужащих смогут онлайн узнать обо всех мерах поддержки

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Семьи мобилизованных могут получить помощь онлайн на портале «Добродел». Так же им доступны кредитные каникулы, внеочередная запись детей в детские сады и бесплатное питание в школах. О том, как работают новые меры поддержки вице-губернатор региона Ирина Каклюгина доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«На сегодняшнее утро уже заметная часть получила выплату в 200 тысяч рублей. Плюс мы гарантируем устройство в детские сады, школы. И все, что касается бесплатного питания», — заявил губернатор.

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Семьи мобилизованных могут узнать обо всех мерах поддержки на портале «Добродел». Для этого на сайте создали специальный баннер, нажатие по которому переведет пользователя на нужную страницу.

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«Все просто: человек заходит на наш портал, нажимает на этот баннер и переходит на классификатор. Выбирает психологическую, юридическую или любую другую помощь», — рассказала Каклюгина.

При необходимости с человеком свяжутся, его контакты получат через систему ЕСИА. Срок обработки обращений будет составлять сутки, отметила вице-губернатор. Те вопросы, которые потребуют детальной проработки, могут решать дольше, однако оперативный ответ получит каждый заявитель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте осеннего призыва на срочную службу с 1 ноября. Его начало пришлось перенести из-за работы по частичной мобилизации.