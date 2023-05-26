Важное 26 мая 2023, 16:56 Андрей Воробьев: семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

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Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» откроют в Московской области 31 мая — там бойцы СВО и их семьи получат всю необходимую поддержку. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Мы взаимодействуем и претендуем на то, что знаем все, что необходимо нашим бойцам, какие меры и стандарты необходимы семьям, поэтому стараемся в партнерстве работать», — сказал он.

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Многие подмосковные меры поддержки бойцов и их семей уже стали частью единого федерального стандарта.

«Это бесплатное питание — и детский сад, и школы. Возможность получить льготы по ЖКХ. Это целый набор мер, которые помогают семье чувствовать себя уверенно, особенно когда есть дети. Эти стандарты — правильная и необходимая мера», — отметил Андрей Воробьев.

Вскоре, по словам губернатора, ожидается важное событие — это открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье.

Что касается фонда, наша задача — наполнить его содержанием. В том, что он будет красивым, нет сомнений. Важно, чтобы там было содержание: необходимая помощь, консультации. Над поиском специалистов мы сейчас работаем. Андрей Воробьев

В Балашихе открыли уникальный пункт подготовки добровольцев СВО.

«Потому что это важно — уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, нужны навыки ведения боя. Сегодня все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе боевое слаживание. Ребята знакомятся, обмениваются опытом», — объяснил Воробьев.

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