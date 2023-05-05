Важное 05 мая 2023, 15:14 Андрей Воробьев: фонд для полной поддержки семей бойцов СВО откроют в Подмосковье Воробьев: филиал фонда «Защитники Отечества» откроют в Подмосковье 1 июня

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Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Там начнут оказывать всестороннюю помощь в реабилитации бойцов СВО, их лекарственном обеспечении и поддержке семей, в том числе в бытовых вопросах.

Губернатор Подмосковья и председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудили перспективы в сотрудничестве.

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«Мы выполняем поручение президента — это все, что связано с заботой о героях и об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развернута достаточно большая работа — созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами», — сказал Андрей Воробьев.

Фонд оказывает юридическую и психологическую поддержку, помогает с оформлением инвалидности, реабилитацией, получением лекарств и протезов.

Анна Цивилева подчеркнула, что фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и семьи бойцов. Все, кому это необходимо, смогут получить социальную поддержку, помощь с трудоустройством и решением бытовых проблем.

О задачах фонда

Государственный фонд «Защитники Отечества» создали 3 апреля по указу президента.

«Я уверена, что совместно с органами образования, социальной защиты, здравоохранения Московской области мы объединим эти усилия и сделаем все возможное, чтобы ребята как можно быстрее, комфортнее возвращались к нормальной жизни», — рассказала Анна Цивилева.

Подопечные фонда получают помощь с переобучением, поиском работы и медицинским сопровождением.

Наши подопечные — люди, которые демобилизованы, ветераны, вернувшиеся из зоны СВО, готовые начать обычную жизнь. Задача — помочь социализироваться. Анна Цивилева

Руководителем филиала фонда в Московской области станет Ольга Ермакова — супруга героя СВО, командира.

«Она всю свою жизнь поддерживает ребят, которые служат в спецподразделении, знает все нюансы работы», — рассказал губернатор.

Сегодня Ольга Ермакова руководит одним из отделов в центре патриотического воспитания молодежи «Авангард», является председателем женского совета 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа и одним из представителей областного штаба Комитета семей воинов Отечества.

Каким будет филиал в Подмосковье?

Филиал фонда в Подмосковье разместится напротив областного Дома правительства. Внутри обустроят комфортные зоны для консультаций, предоставления услуг МФЦ, юристов, сотрудников службы занятости.

Предусмотрят кабинет психолога, детскую комнату, конференц-зал, библиотеку. Будут работать офисные и выездные бригады.

В преддверии открытия Андрей Воробьев и Анна Цивилева встретились с ветеранами СВО и их семьями, чтобы обсудить нюансы.

«Пригласили вас, наших героев, участвовавших добровольцами в СВО. Знаем, что, как и всех наших ребят, вас поддерживали семьи, друзья. Хотели бы обсудить, что вы считаете важным в работе фонда», — сказал губернатор Подмосковья.

Анна Цивилева добавила, что одна из ключевых задач — наладить обратную связь с ветеранами СВО, чтобы всегда знать, в какой именно помощи они нуждаются.

Такая структура в стране создается впервые, поэтому мы должны нарабатывать опыт, знания, чтобы это стало не просто разовой адресной помощью людям, а именно системой. Анна Цивилева

Ранее в Подмосковье открыли уникальный и обустроенный пункт добровольного отбора бойцов для СВО.

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