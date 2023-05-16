Важное 16 мая 2023, 15:21 Андрей Воробьев: подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта

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Подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей стали частью федерального стандарта. Среди них первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам и путевкам в лагеря. Заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак отметил на встрече с губернатором Андреем Воробьевым успешные практики, работающие в регионе.

На заседании рабочей группы в Подмосковье утвердили единый федеральный стандарт мер поддержки бойцов СВО и их семей.

Московская область неслучайно выбрана для очередного заседания нашей рабочей группы. Действительно большой объем мер поддержки реализуется на региональном уровне. Андрей Турчак

В Подмосковье единовременно доплачивают добровольцам и контрактникам по 200 тысяч рублей от региона.

Для детей участников СВО действует большое количество мер поддержки: освобождение от платы и зачисление на обучение вне очереди, бесплатное питание в школах и колледжах, свободное посещение кружков и не только.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня на федеральном уровне действует свыше 130 мер поддержки. Их регулярно расширяют, в том числе в Московской области.

Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью. Андрей Воробьев

В едином стандарте региональных мер поддержки участников СВО и их семей заявили 20 обязательных пунктов.

«Он будет представлен президенту в ближайшем докладе рабочей группы», — отметил Андрей Турчак.

Подробнее о льготах

По словам губернатора Московской области, все обращения в Подмосковье мониторят в режиме 24/7.

«В сентябре-октябре это были выплаты, разъяснения по частичной мобилизации, а сейчас — вопросы уже другого характера. Мы получаем в день около 200 обращений», — рассказал губернатор.

Для детей бойцов СВО в Подмосковье подготовили список летних лагерей.

И эта опция будет предложена проактивно, бесплатно. Бывают случаи, когда по состоянию здоровья ребенка нужно отправить ближе к морю — такие возможности мы тоже стараемся найти. Андрей Воробьев

В список обязательных мер поддержки, например, вошли:

• первоочередное зачисление детей бойцов СВО в кружки и на продленку в школах;

• компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги;

• освобождение от платы за детский сад;

• льготы по транспортному налогу и путевкам в лагеря;

• льготное питание детей с 5-го по 11-й классы в школах и колледжах.

«Мы начали работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям с самого первого дня и изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг», — добавил Андрей Воробьев.

Участники СВО восстанавливаются на базе подмосковного центра «Ясенки». Там работает восемь программ реабилитации продолжительностью три недели.

В Балашихе открыли уникальный центр подготовки добровольцев. Там можно не только получить экипировку и навыки, но и оформить необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, решить вопросы с банком, нотариусом и судебным приставом.

«Также Фонд „Защитники Отечества“, созданный по поручению президента, занимается адресным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов. В поле нашей деятельности — максимально широкий круг вопросов, который дополняет меры государственной поддержки», — сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По словам Турчака, важно масштабировать опыт по внедрению социального паспорта участника СВО. Он включает в себя социальный контракт, план индивидуального сопровождения по мерам поддержки и информацию о семье: потребность в лечении, наличие финансовых обязательств, бытовые условия.

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