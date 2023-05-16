16 мая 2023, 15:21
Андрей Воробьев: подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта
Подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей стали частью федерального стандарта. Среди них первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам и путевкам в лагеря. Заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак отметил на встрече с губернатором Андреем Воробьевым успешные практики, работающие в регионе.
На заседании рабочей группы в Подмосковье утвердили единый федеральный стандарт мер поддержки бойцов СВО и их семей.
Московская область неслучайно выбрана для очередного заседания нашей рабочей группы. Действительно большой объем мер поддержки реализуется на региональном уровне.
Андрей Турчак
В Подмосковье единовременно доплачивают добровольцам и контрактникам по 200 тысяч рублей от региона.
Для детей участников СВО действует большое количество мер поддержки: освобождение от платы и зачисление на обучение вне очереди, бесплатное питание в школах и колледжах, свободное посещение кружков и не только.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня на федеральном уровне действует свыше 130 мер поддержки. Их регулярно расширяют, в том числе в Московской области.
Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью.
Андрей Воробьев
В едином стандарте региональных мер поддержки участников СВО и их семей заявили 20 обязательных пунктов.
«Он будет представлен президенту в ближайшем докладе рабочей группы», — отметил Андрей Турчак.
Подробнее о льготах
По словам губернатора Московской области, все обращения в Подмосковье мониторят в режиме 24/7.
«В сентябре-октябре это были выплаты, разъяснения по частичной мобилизации, а сейчас — вопросы уже другого характера. Мы получаем в день около 200 обращений», — рассказал губернатор.
Для детей бойцов СВО в Подмосковье подготовили список летних лагерей.
И эта опция будет предложена проактивно, бесплатно. Бывают случаи, когда по состоянию здоровья ребенка нужно отправить ближе к морю — такие возможности мы тоже стараемся найти.
Андрей Воробьев
В список обязательных мер поддержки, например, вошли:
• первоочередное зачисление детей бойцов СВО в кружки и на продленку в школах;
• компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги;
• освобождение от платы за детский сад;
• льготы по транспортному налогу и путевкам в лагеря;
• льготное питание детей с 5-го по 11-й классы в школах и колледжах.
«Мы начали работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям с самого первого дня и изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг», — добавил Андрей Воробьев.
Участники СВО восстанавливаются на базе подмосковного центра «Ясенки». Там работает восемь программ реабилитации продолжительностью три недели.
В Балашихе открыли уникальный центр подготовки добровольцев. Там можно не только получить экипировку и навыки, но и оформить необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, решить вопросы с банком, нотариусом и судебным приставом.
«Также Фонд „Защитники Отечества“, созданный по поручению президента, занимается адресным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов. В поле нашей деятельности — максимально широкий круг вопросов, который дополняет меры государственной поддержки», — сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
По словам Турчака, важно масштабировать опыт по внедрению социального паспорта участника СВО. Он включает в себя социальный контракт, план индивидуального сопровождения по мерам поддержки и информацию о семье: потребность в лечении, наличие финансовых обязательств, бытовые условия.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Андрей Воробьев
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