Семейство черепах поселилось в парке «Фабричный пруд» в Реутове

Семейство красноухих черепах обнаружили посетители парка «Фабричный пруд» в Реутове. Животных уже видели год назад — тогда черепаху у водоема оставил кто-то из местных жителей. Она сумела дать потомство и теперь пресмыкающиеся приспособились к новым условиям.

Черепахи смогли пережить зиму и теперь отлично справляются с жарой. Ученый-биолог Алексей Володохин рассказал, что появление на свет детенышей красноухой черепахи в Подмосковье — явление очень редкое. Этому феномену могла помочь жаркая погода.

«Установившаяся в регионе с начала прошлого лета аномально жаркая погода могла вызвать этот феномен, тем более, что на берегу пруда находится уединенный участок пляжа, песок, который вполне мог прогреваться до температурных значений, достаточных для кладки яиц и их созревания», — рассказал биолог.

Администрация округа напомнила, что ранее символом парка стали утки-огари, обосновавшиеся на пруду пять лет назад. Возможно, теперь к ним присоединятся черепахи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков в Подмосковье. Главной задачей он обозначил преобразить места для комфорта людей, не нанося вред природе.