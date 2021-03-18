Подмосковные поля защитят от паводка

Власти Подмосковья готовятся к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона пытается защитить сельхозугодия и засеянные поля от подтопления после снежной зимы.

«В условиях интенсивного снеготаяния возможно подтопление талыми водами сельскохозяйственных угодий и засеянных озимыми культурами полей в поймах рек Москва-река, Ока и Яхрома. В целях предотвращения подтопления талыми водами пониженных участков рельефа местности проводятся необходимые мероприятия по недопущению затопления посевов на мелиоративных площадях», — сообщил глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Ведомство поможет Министерству экологии и природопользования региона обследовать реки, озера и ликвидировать незаконные водовыпуски, гидротехнические сооружения, участки перекрытия русел рек порубочными остатками.

«Уделяется особое внимание складским помещениям с ядохимикатами, минеральными удобрениями, а также навозо- и пометохранилищам», — подчеркнул Воскресенский.

При необходимости, по заявлению министра, объекты, находящиеся в зонах подтопления, загородят.

Глава ведомства напомнил, что в прошлые годы подтопления засеянных полей были незначительные и ущерба сельхозорганизациям не нанесли. Это удалось сделать благодаря совместной работе с заинтересованными министерствами, учреждениями и руководителями муниципальных образований Московской области.