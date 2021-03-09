Снежная зима может принести Подмосковью половодье. Но все под контролем

Власти Подмосковья готовятся к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Как заявил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыркин, более 20 тысяч человек и свыше 7,5 тысячи домов находятся под угрозой подтопления.

«На всех водоемах Подмосковья вскрытие льда ожидается во второй половине марта, ближе к концу. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов на территории 30 округов. Это более 7,5 тысячи домов и свыше 20 тысяч человек», — сказал он на заседании правительства Московской области.

По предварительным прогнозам, весеннее половодье на территории Подмосковья в 2021 года будет в пределах и выше нормы.

«Сроки его прохождения будут более продолжительными, чем половодья, наблюдаемые с 2015-го. Это связано, прежде всего, с затяжной весной», — отметил Полетыркин.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отметил, что пик паводка придется на 10–30 апреля.

«Чтобы он прошел максимально спокойно, нужно обеспечить работу гидротехнических сооружений в штатном режиме, поставить под контроль 17 самых опасных для паводка рек. Всего на территории Подмосковья более четырех тысяч малых рек», — добавил он.

По словам начальник ГУ МЧС по региону, оперативные группы администраций городских округов спланировали мониторинг паводковых участков. Очистка дренажных, водоотводных канав, колодцев ливневой канализации продолжается. Для возможной экстренной эвакуации жителей подготовят специальный транспорт. Проверена готовность пунктов временного назначения.

Также проведено совещание по регулированию режимов работы водохранилищ, идет обследование гидротехнических сооружений.

Для предотвращения и ликвидации ЧС в 2021 году в полной готовности находятся 24 215 тысячи человек, 6545 единиц техники, 296 плавсредств и 15 единиц авиации, заметил глава регионального МЧС. В случае необходимости ведомство привлечет Тульский спасательный центр МЧС России.