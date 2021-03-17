Сергей Воскресенский занял пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области получило постоянного руководителя. Занимавший пост исполняющего обязанности главы ведомства с ноября 2020 года Сергей Воскресенский вступил в должность министра.

Сергей Воскресенский родился в Москве. Окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Имеет ученую степень кандидата технических наук. Диссертацию защитил в НИИ мясной промышленности имени Горбатова.

Карьеру Сергей Воскресенский начинал с должности ветеринарного врача. С 2007 года занимал пост руководителя Государственного учреждения ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных».

В 2017 году перешел в Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветуправление №2».

В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский попал в 2019 году, где занял пост первого заместителя министра — главного государственного ветеринарного инспектора региона.