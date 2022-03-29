Щелковские врачи успешно провели операцию по удалению опухоли новорожденной

В Щелковский перинатальный центр обратилась жительница Уфы на 32-й неделе беременности. Врачи поставили диагноз — крестцово-копчиковая тератома плода, это опухоль новорожденных, расположенная между прямой кишкой и копчиком. У пациентки она была доброкачественной, ребенка успешно прооперировали.

«Мультидисциплинарной бригадой специалистов проведена работа по пролонгированию беременности, на безопасном сроке в 37 недель женщина была родоразрешена при помощи кесарева сечения. Врачи помогли появиться на свет девочке весом 2850 грамм и ростом 51 сантиметр. На пятые сутки жизни ей полностью удалили опухоль, сформировали тазовое дно и восстановили ягодицы», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Такой врожденный дефект встречается один на 40 тысяч новорожденных, чаще ему подвержены девочки. При быстром росте тератома может привести к сердечной недостаточности, водянке плода и даже его гибели.

Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений. Маме ребенка удалось сохранить лактацию, сейчас она с дочкой в удовлетворительном состоянии выписаны и находятся дома.

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