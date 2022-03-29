Почти 250 врачей начнут работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»

Почти 250 медицинских специалистов планируется привлечь в этом году для работы по программе «Земский доктор» в Московской области. Главная цель этой программы — обеспечение доступной и качественной медпомощью жителей деревень и сел, рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«В прошлом году мы привлекли почти 250 „земских докторов“, в этом планируем еще столько же: 213 врачей и 32 — средний медперсонал», — уточнила она.

Для участников программы предусмотрена единовременная денежная выплата. Для врачей она доходит до полутора миллионов рублей, для среднего медицинского персонала — до 750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности территории.

Помимо программы «Земский доктор», в Подмосковье действуют и другие меры поддержки медработников.

Так, с 2016 года более 1,2 тысячи медицинских специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Участковые врачи-терапевты, педиатры и врачи общей практики получают губернаторскую доплату до 32 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях, регион сохранит все меры социальной поддержки.