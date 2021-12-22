Щелково возглавило рейтинг городских округов по итогам 2021 года

Городской округ Щелково стал лидером рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам 2021 года. На втором месте расположились Котельники, Одинцовский округ замкнул тройку лидеров. Премии главам округов вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании Высшего совета региона.

При создании рейтинга учитывали 45 целевых показателей, которые отражают эффективность работы администраций округов.

«Здесь собрались люди, которые имеют очень важное отношение к управлению большой, опорной, знаковой территорией в нашей стране — Московской областью. Хотелось бы поблагодарить всех, кто работает в нашей команде. В 2014-м мы провозгласили идеологию лидерства, сформулировали семь принципов, каждый из которых остается актуальным. Подчеркну, что ни идеология, ни принципы с течением времени не меняются. Это базис наших взаимоотношений и подхода к делу», — сказал Андрей Воробьев.

Также глава Подмосковья вручил премии «Прорыв года». За достижения в социально-экономическом развитии наградили Павловский Посад, а Истру — за работу, которая привела к росту доверия власти. Пушкинский округ отметили премией за создание комфортной городской среды, Коломну — за восстановление туристско-экскурсионного потока, а Химки наградили за использование новых информационно-коммуникационных каналов обратной связи.

В номинации «Территория безопасности» победил городской округ Домодедово, Электросталь отметили как «Флагман образования», а за «Вакцинацию от COVID-19» наградили Каширу.

Губернатор региона вручил премию за работу в сфере экологии, она досталась Долгопрудному, Клин наградили за создание комфортных условий ведения бизнеса. Талдомский округ отметили за вовлечение земель в сельхозоборот и привлечение инвестиций в АПК.

Подводя итоги года, губернатор обратил особое внимание на результаты в экономике и промышленности. За прошедший год доходы Московской области выросли на 21%. Это возможность еще качественнее развивать социальные проекты и инфраструктуру.

Мы должны успевать внедрять в свою работу все самое умное, самое совершенное. Мы должны подходить к каждому решению вопроса с ресурсами, которые весьма ограничены для такого решения на такой территории Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор также вспомнил и речь президента о том, что предстоит масштабная трансформация всех сфер жизни — создание новых областей, цифровизация и фронтальное развитие инфраструктуры.

«Открытость помогает нам внедрять очень смелые важные трансформации. Тем более 2022-й год как раз время для новых решений», — отметил Андрей Воробьев.