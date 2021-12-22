В новом году Московская область должна продолжить свою качественную трансформацию, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Это, по его словам, залог успешного движения вперед.

«То, о чем мы начинаем говорить чаще и чаще, но, может быть, кто-то не до конца еще понял важность этого, — трансформация», — сказал Воробьев.

Он отметил, что этой теме в том числе была посвящена книга американского практика в области менеджмента Рика Мауэра.

Воробьев добавил, что хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько важен каждый участник команды.

«Нас всех объединяет здесь не только то, что мы работаем в Московской области, имеем честь работать для нее, для жителей, но еще и то, что мы обязаны принимать решения, работать головой», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на сохранение взаимодействия и открытости. Это помогает внедрять очень смелые и важные трансформации, тем более что 2022 год — как раз время для новых решений, добавил губернатор.

Воробьев обратил внимание, что часто указывает на важность оперативного принятия решений и быстрого обеспечения результата в ответ на запросы жителей.

«Поэтому я хотел закончить скоростями и темпом, которые, я очень надеюсь, всем приносят удовлетворение и результат. Почему? Потому что по-другому в большой системе без критических, заметных перемен ты будешь отставать. <…> Наша идеология — лидерство, а значит, мы должны быть впереди», — резюмировал он.