Воробьев назвал один из главных результатов работы властей Подмосковья в уходящем году

Одним из ключевых результатов работы правительства Подмосковья в уходящем году стали показатели экономики и промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что именно эти сферы дают области возможность качественно реализовывать услуги и инфраструктурные проекты.

«Мы выросли прилично, доходы Подмосковья — на 21%. Но всегда все в сравнении познается. И наш сосед, с которым нас часто сравнивают, вырос, во-первых, больше, а во-вторых, ресурсы там еще более заметные», — отметил Воробьев.

Он добавил, что необходимо успевать внедрять в работу все самое умное и совершенное.

«Говоря о результатах и главной цифре, которая заставила нас всех задуматься, — это и данные МВД, и перепись. Когда были подтверждены цифры, которые говорят, что наша Московская область значительно выросла за последние 10 лет. Всегда перепись является теми данными, на которых строятся все системы управления», — сказал губернатор.

Он напомнил, что по разным показателям в Московской области проживают 10-11 миллионов человек. И на властях муниципального, регионального уровней лежит большая ответственность.