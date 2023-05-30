30 мая 2023, 10:01
Сбор предложений по ремонту дорог в Подмосковье заврешится 31 мая
Сбор предложений по ремонту дорог на 2024 год завершится на портале «Добродел» 31 мая. В опросе уже поучаствовали свыше 140 тысяч жителей Подмосковья.
Как рассказали в Минтрансе, жители оставили около 153 тысяч комментариев. Больше всего из них пришло из Ступина, Воскресенска и Раменского.
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Поучаствовать в сборе предложений могут жители, зарегистрированы на портале «Госуслуг», по ссылке. Они могут предложить для ремонта только одну дорогу, а также приложить фотографию и оставить комментарий под предложениями других участников. Выбранные на первом этапе дороги будут вынесены на последующее голосование, которое пройдет с 1 июля по 31 августа.
На выбранных дорогах проведут замену покрытия, а требующие капитального ремонта объекты рассмотрят при формировании плана работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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