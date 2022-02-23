Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса объявили в Московской области

Пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса начали работать в Московской области на базе Ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО. О старте сбора объявили волонтеры Подмосковья совместно с Общественной палатой Московской области.

В пунктах сбора принимаются:

• Сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей до трех лет)

• Детское питание (каши, пюре, соки)

• Пластиковая посуда

• Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки, пустышки, баночки для кормления)

• Товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки)

• Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки)

• Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)

• Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители)

• Одежда для взрослых и детей

• Детские канцелярские принадлежности

• Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Важно, чтобы все вещи были новые.

Направить гуманитарную помощь можно по адресам:

•г. Руза, Микрорайон, д. 10. Телефон: 8 (496-27) 2-08-29

•г. Химки, ул. 9 мая, 18б. Телефоны: 8 (495) 793-07-66; 8 (495) 793-09-88; 8 (926) 707-40-34

•г. Одинцово, Можайское шоссе 38, п. 6. Телефон: 8 926 823-57-10

•г. Балашиха, проспект Ленина дом 7/1, каб. 1. Телефон: 8 925 591-40-33

•г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 20. Телефон: 8 903 281-95-22

Прием идет с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по предварительному звонку в ресурсный центр. Полный список адресов волонтерских, общественных и молодежных организаций, которые принимают гумпомощь для беженцев, можно найти на сайте volontermo.ru на заглавной странице или в разделе «Новости». Информация будет обновляться.

Также нужна помощь волонтеров-психологов для оказания психологической помощи и волонтеров-педагогов, которые помогут детям с уроками и смогут провести образовательные или развлекательные занятия и мастер-классы.

Желающие помочь или задать вопросы могут написать в Direct Instagram-аккаунта @volonter.mo или на почту info@volontermo.ru с темой «Донбасс2022».

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье 22 февраля. Более 250 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» из разных общественных и добровольческих организаций встречали людей на перроне, организовывали навигацию, помогали нести сумки, вести малышей к автобусам, занимались перемещением маломобильных граждан.

Почти тысячу человек из ДНР и ЛНР уже разместили в 5 городских округах региона. На местах с беженцами тоже будут работать добровольцы.

«Мы объединили всех волонтеров Подмосковья, НКО, наших коллег из городских округов, подключили Общественную палату региона и всех неравнодушных жителей Московской области для того, чтобы помочь прибывающим к нам жителям Донбасса — организовать для них максимально комфортные условия. Люди сейчас испытывают невероятный стресс, у них много вопросов и потребностей. Мы приложим все усилия, чтобы помочь и поддержать морально своим вниманием и участием. Сложившаяся ситуация — это серьезный вызов для всех нас, но мы не раз доказывали, что вместе с нашими добровольцами способны справиться с самыми непростыми задачами», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.