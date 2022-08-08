Сбои электричества после урагана оперативно устранили в Подмосковье

Ураган пришел в Подмосковье в воскресенье и оставил после себя 15 аварий на электросетях. Рабочие устраняли их чуть более часа. Об этом рассказали в Минэнергетики области.

Всего в регионе произошло 15 аварий, что на две меньше среднесуточных показателей этого года. Серьезных нарушений при этом не было, рассказали в министерстве.

Из-за урагана электричество отключилось в двух районах Балашихи, Богородского, Пушкинского и Раменского, а также по одному в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Химках, Люберцах, Одинцове и Кашире. Среднее время восстановления электроснабжения составило 1,1 часа.

Для быстрого устранения нарушений дежурили 275 бригад «Мособлэнерго», работало 764 единицы техники. Также в режиме повышенной готовности работали свыше двух тысяч сотрудников «Россетей». Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, погодные условия продолжают мониторить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.