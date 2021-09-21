Еще 20 тысяч саженцев высадят осенью в Ивантеевском лесопитомнике
Еще 20 тысяч декоративных растений высадят осенью в Ивантеевском лесопитомнике. За прошлую неделю на полях появились новые шаровидные ивы. Садоводы и ландшафтные дизайнеры ценят их за неприхотливость в уходе и привлекательный вид.
Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, шаровидную иву используют не только для озеленения участков и городских пространств. Она также помогает успешно укреплять берега рек и водоемов.
Дерево выдерживает сильные морозы и ветра. Оно устойчиво к переизбытку влаги.
По словам заместителя председателя правительства региона и министра экологии Подмосковья Андрея Разина, лесопитомник вносит лепту в озеленение городов и развитие садоводства.
Активное размножение посадочного материала и расширение ассортимента — одна из главных задач Ивантеевского лесопитомника, который намерен значительно увеличить производство саженцев
Наталья Адигамова рассказала, что в планах лесопитомника на осенний сезон — высадка около 20 тысяч саженцев.
Кроме шаровидной ивы, на полях появятся кустарники спиреи калинолистной и иволистной, а также дерена сибирского.