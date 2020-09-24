Сиреневый сад посадили в Ивантеевском лесопитомнике

Депутаты Мособлдумы и представители Министерства имущественных отношений Московской области посетили областной Ивантеевский лесопитомник. Они поддержали экологическую акцию «Сохраним лес» и приняли участие в закладке сада-маточника сирени.

Сирень посадили в саду-маточнике «золотой коллекции» яблони знаменитого селекционера С. И. Исаева. Там растут более 300 деревьев 30 видов.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что маточник сирени подарит садоводам, дачникам и городским службам озеленения разные саженцы. К тому же кусты сирени защитят яблони от ветра.

Всего в сиреневом саду появятся более более 160 кустов сирени 32 видов, которые станут родителями новых саженцев.

Фото: Ивантеевское информагентство / Константин Гасанов

Сиреневый сад — третий сад-маточника в питомнике. Также там есть ореховый и яблоневый сады. Последний высаживали путешественник Федор Конюхов и дочь Исаева — Ирина.

В Ивантеевском саду «золотой коллекции» сортов яблони С. И. Исаева растут именные деревья председателя комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимира Шапкина и его зама Александра Волнушкина.

Наталья Адигамова напомнила, что Ивантеевский лесопитомник передали в ведение возглавляемого ей министерства в 2016 году. Тогда питомник находился в бедственном положении. Несколько лет шли работы по его восстановлению.

«Лесопитомник обладает очень сильной базой, которая досталась нам от нескольких поколений ученых, и сейчас как раз тот момент, когда эта база в виде посадочного материала выходит в люди — отборные яблони, фундуки, которые селекционеры скрещивали и улучшали, можно приобрести здесь и высадить на даче, в парке, сквере. Скоро появится и сирень», — отметила министр.

За три года на территории лесопитомника посадили боле 80 тысяч саженцев. В том числе клен гиннала, иву шаровидную, гибридную пихту.