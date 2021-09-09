Ивантеевский лесопитомник подготовил более 10 тысяч саженцев для осеннего сезона

Областной Ивантеевский лесопитомник подготовил к осеннему сезону более 10 тысяч саженцев. Также в сентябре традиционно проводится областная акция «Наш лес. Посади свое дерево», саженцы и сеянцы к которой жители приобретают для украшения и озеленения своих дворов и придомовых территорий.

Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она отметила, что лесопитомник ежегодно принимает активное участие в озеленении городов Подмосковья. Молодые ели, сирень и рябина, высаженные во время памятных акций, украшают Мытищи, Щелково, Ивантеевку, Пушкино, парк в Одинцовском округе.

В этом году в рамках акции Ивантеевский лесопитомник поможет озеленить Пушкинский городской округ и Фрязино. Сотрудники подготовили более трех тысяч саженцев яблони, четырех тысяч саженцев хвойных, свыше тысячи декоративных деревьев, а также две тысячи саженцев декоративных кустарников, среди которых спирея, чубушник, форзиция, бирючина, кизильник, барбарис, гортензия.

Источник фото: Ивантеевский лесопитомник

Этой осенью в питомнике появились саженцы витаминных сортов яблони из коллекции отечественного селекционера, профессора Сергея Исаева, они выведены лесопитомником в помощь садоводам региона. Это «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Конфетное», «Московское зимнее», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское», «Услада».

Чтобы принять участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», нужно выбрать площадку на карте геопортала Подмосковья, в меню нажать на раздел «Комитет лесного хозяйства МО» и на папку «Сохраним лес 2021: Наш лес. Посади свое дерево». Далее следует отметить галочкой «Площадки акции (лесные)» и/или «Площадки акции (муниципальные)». Из предложенных на карте площадок выбрать удобную.

В описании каждой площадки есть подробная информация о месте, времени и дате проведения акции. В нем указаны контакты координатора, ответственного за площадку. С ним можно связаться и задать вопросы.