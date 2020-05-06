Санитарные нормы проверили на 260 предприятиях Подмосковья. Серьезных нарушений нет

Соблюдение санитарных требований проверили на 260 предприятиях в Московской области. Инспектирование работающих организаций проводят каждый день.

Это делают сотрудники областного Министерства инвестиций, промышленности и науки. Пока что серьезных нарушений не выявили. Однако не все руководители разместили декларации, подтверждающие, что условия работы соответствуют нормам.

За это предпринимали получили устные замечания. Также им напомнили о том, что на сайте uslugi.mosreg.ru необходимо разместить сведения о количестве работающих сотрудников.

«Если на предприятии, где вы работаете, нарушают санитарные нормы или не обеспечивают сотрудников средствами защиты, можно обратиться на горячую линию 0150 или написать нам в соцсети», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Приняв заявку, Мининвест организует проверку. Обязательно проконтролируют обеспеченность работников медицинскими масками, регулярность измерения температуры, дезинфекцию помещений и выполнение других требований.

Сейчас проверки проводят ежедневно. Крупные или повторные нарушения могут обернуться административной или уголовной ответственностью. Инспекторы в праве и приостановить работу организации на срок до 90 суток. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей.

На многих предприятиях уже создали свои оперативные штабы, которые помогают следить за санитарной обстановкой.